Salut les copains : les années yé-yé et les années cactus ce soir sur France 3.

Véritable emblème de la musique pop en France entre 1959 et 1976, SLC Salut les Copains a popularisé les yé-yé, le rock, les chanteurs chevelus, la variété des années 70… Une incroyable aventure humaine, radiophonique, photographique, médiatique, et un véritable mythe, initié par Daniel Filipacchi.

A découvrir ou à revoir (première diffusion en...2011) à 20h55 sur France 3 dès ce soir, une série documentaire écrite et réalisée par Pascal Forneri. Des images d’archives inédites sur les plus grands tubes de cette période, et des anecdotes croustillantes nous feront revivre ces années incroyables. Le tout rythmé par des saynètes dans les décors phares de l’époque (le studio de radio, la rédaction de SLC, le shooting d’une séance photos ou d’un scopitone…) et raconté à la manière de Salut les Copains !

Première partie avec les années yéyé. Salut les Copains, c'est le titre d'une émission radio timidement lancée le 19 octobre 1959 sur les ondes d'une jeune radio périphérique, Europe n° 1. Au début, une petite demi-heure, une fois par semaine seulement. Le succès est au rendez-vous : bientôt, l'émission animée par Daniel Filipacchi passe tous les jours du lundi au vendredi, de 17 à 19 heures. Les collégiens et lycéens l'écoutent après l’école, théoriquement en faisant leurs devoirs… « La jeunesse n'est pas une infirmité, écrit à l'époque Filippacchi, les teenagers ne sont pas forcément des diminués mentaux hystériques. » Salut les Copains déclenche bientôt une révolution, qui accompagne et amplifie cette nouvelle vague que nul autre n'avait anticipé, celle des pionniers du rock en français. Avec Johnny Halliday, Elvis Presley, Françoise Hardy, Richard Anthony, Eddy Mitchell, les Chats sauvages, Dick Rivers, Claude François, Sylvie Vartan, Ray Charles, les Beatles, France Gall…

