Samuel Etienne fait sa rentrée ce lundi matin sur France 2 et franceinfo.

Dès ce début de semaine, lundi 28 août, Samuel Etienne prend les commandes du « 6h Info », de 6h00 à 6h30 sur France 2, et de la tranche matinale "6h30-9h30" sur franceinfo canal 27, avec Karine Baste-Régis.

Sur France 2 : Le "6h info" est le premier rendez-vous d'information de la journée sur France 2, depuis le plateau de la chaîne franceinfo, avant de retrouver toute l'équipe de Télématin autour de Laurent Bignolas.

Sur franceinfo canal 27 : Retrouvez Samuel Etienne et Karine Baste-Régis du lundi au vendredi, pour la matinale de la chaîne info avec toute l’info à chaud du début de la journée. Entre JT, chroniques, invités et revues de presse, le « 6h30-9h30 » propose un panorama de l’actualité du jour. Et chaque matin de 8h30 à 9h, une personnalité est l’invitée du rendez-vous politique « 8h30 Toussaint - Aphatie » depuis les studios de la radio (diffusion en simultanée radio/TV).