Secret Story sur NT1 : découvrez l'intégralité des rendez-vous.

Après la présentation des candidats vendredi 1er septembre en fin de soirée sur TF1, l’aventure SECRET STORY 11 se poursuit sur NT1 à partir du lundi 4 septembre avec une programmation spéciale : À partir de 18h30, en direct et en public, retrouvez Christophe Beaugrand dans la Quotidienne pour y découvrir les images du tout premier week-end des nouveaux habitants de la Maison des Secrets. Exceptionnellement le lundi 4 septembre, Le Debrief de 19h30 à 20h55 avec Christophe Beaugrand qui sera entouré de Leila Ben Khalifa, Julien Geloën et de nouveaux chroniqueurs.

Dès mardi 5 : Du lundi au vendredi à 18h30, Christophe Beaugrand sera aux commandes de la Quotidienne en direct et en public. Juste après dans le Debrief dès 19h30, Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel Insideur etde nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux… À 20h25, les téléspectateurs pourront continuer à découvrir plus en détails la vie des habitants durant la soirée de la veille dans La Soirée des Habitants à la suite du Debrief.

L’Hebdo sera en prime time chaque jeudi, en direct et en public, pour un vrai show divertissant avec des révélations, des surprises de La Voix, des dilemmes et la découverte du candidat éliminé. Rendez-vous le jeudi 7 Septembre à 21h00.