Secrets d'Histoire consacré ce jeudi à Aliénor d'Aquitaine.

Numéro du magazine Secrets d'Histoire à voir ou revoir ce jeudi 3 août à 21 heures sur France 2 (un des meilleurs de la saison) : Aliénor d'Aquitaine, rebelle au Moyen-âge.

Reine de France à 15 ans, avec son mariage au roi Louis VII, elle devient reine d’Angleterre à 30 ans, au bras d’Henri II Plantagenêt. Belle et rebelle, Aliénor est aussi visionnaire et stratège politique. Pour Henri II, son époux, elle fait naître l’incroyable légende du roi Arthur. Elle négocie, traite et arme les bras de ses fils pour conserver le trône d’Angleterre comme sa très chère Aquitaine. Pour Richard Cœur de Lion, son fils préféré, elle assume même la régence de l’Empire, mâtant, à elle seule, toutes les rébellions.

Sur fond d’amour passionnel, de vengeance et de trahison, Stéphane Bern vous fait voyager au cœur des plus beaux trésors du patrimoine des deux côtés de la Manche. Le palais de Westminster à Londres, qu’Aliénor fait reconstruire, la rayonnante abbaye de Westminster où elle est couronnée et, bien sûr, le spectaculaire château de Douvres, qui veille toujours fièrement sur les côtes anglaises. En France, vous marcherez sur les pas d’Aliénor à Poitiers, dans le palais de son enfance, à Chinon où elle est faite prisonnière et, bien sûr, à Fontevraud, où elle repose dans cette abbaye majestueuse, l’une des plus belles nécropoles royales de France…