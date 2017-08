Série Club rend hommage à Mireille Darc en rediffusant la saga estivale Les coeurs brûlés.

« Les Cœurs brûlés », « Les Yeux d’Hélène », « Terre indigo ». Des séries dont la regrettée Mireille Darc était une des héroïnes.

La chaîne Série Club propose un hommage à la comédienne en rediffusant les 8 épisodes des Coeurs brûlés (1992) : Samedi 2 septembre dès 14h15, épisodes 1, 2, 3 et 4 ; Dimanche 3 septembre dès 14h15, épisodes 5, 6, 7 et 8.

Hélène est la propriétaire de La Réserve, un des plus beaux palaces de la Côte d’Azur dans lequel romances passionnées et rivalités acharnées se conjuguent.... Tout commence lorsqu’Isa, la petite amie de son fils Christian se fait embaucher dans l’hôtel, et qu’un coup de foudre opère avec son ex-mari Marc, également propriétaire. Alors que celui-ci trouve subitement la mort, Isa hérite d’une partie de La Réserve et Hélène se voit contrainte de partager la gérance avec la jeune femme...

Réalisé par Jean Sagols.

Avec Mireille Darc, Amélie Pick, Pierre Vaneck, Pierre Cosso, Danièle Evenou et Michel Duchaussoy .