SFR propose un nouveau bouquet de 30 chaînes chinoises (gratuit en ce moment).

Depuis avant-hier, SFR propose à ses clients un nouveau bouquet de chaînes étrangères : le bouquet Chinois Premium.

Avec 30 chaînes, ce bouquet donne accès aux meilleures chaînes chinoises disponibles en France , est-il communiqué.

"Le bouquet Chinois Premium de SFR regroupe une sélection de chaînes chinoises internationales, régionales, locales, communautaires et culturelles parmi les plus populaires. Ce bouquet comprend des chaînes et des programmes emblématiques avec notamment CCTV-4 et CNTV-Genra pour l'information, Human Mango TV ou Anhui TV pour les séries, Dragon TV pour les divertissements et de nombreuses chaînes régionales."

Cibles : la communauté chinoise installée en France bien évidemment, mais aussi les étudiants français qui apprennent le mandarin et tous les amoureux de la culture chinoise.

10,88€/mois sans engagement. Proposé en clair gratuitement jusqu'au 15 septembre 2017.