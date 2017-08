Soirée Apocalypse Now le 17 septembre sur ARTE.

Le dimanche 3 septembre, Jean-Paul Belmondo sera à l'honneur sur ARTE, puis John Wayne le dimanche suivant.

Quant au dimanche 17 septembre, programmation spéciale Francis Ford Coppola en soirée.

A 20h50 : immanquable ! Apocalyse Now Redux, grand classique du 7ème art, avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall, Dennis Hopper, Harrisson Ford, Marlon Brando. Version longue et director’s cut (3h14). Palme d’or Cannes 1979, 2 Golden Globes en 1980 (meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Robert Duvall).

Dans une chambre d'hôtel de Saigon, le capitaine Willard délire dans une torpeur alcoolique quand il est emmené pour une mission secrète. L'état-major le charge d'exécuter un haut gradé, le colonel Kurtz, qui, après une carrière exemplaire, s'est retranché dans la jungle cambodgienne à la tête d'un bataillon de soldats autochtones et, devenu incontrôlable, mène sa propre guerre avec des méthodes "malsaines". Un petit bateau de la marine, manœuvré par un équipage de quatre hommes, doit permettre à Willard d'approcher Kurtz en remontant un fleuve à travers la jungle. Ce voyage à haut risque débute par le bombardement sauvage d'une zone côtière favorable au Viêt-cong par les hélicos du colonel Kilgore (littéralement "Tue-carnage"), au son de la "Chevauchée des Walkyries" de Wagner.

Suivi à 00h10 du film Au cœur des ténèbres de Eleanor Coppola, Fax Bahr et George Hicklenlooper (1991, Etats-Unis, 96’). Ce documentaire dévoile l'odyssée hallucinée que fut le tournage d'Apocalypse Now, filmé in situ par l'épouse de Francis Ford Coppola.