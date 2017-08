Soirée spéciale Elvis Presley ce mercredi sur Toute l'Histoire.

40 ans après sa mort, TOUTE L’HISTOIRE, chaîne du groupe AB, vous propose de partir sur les traces d’Elvis lors d’une programmation spéciale, ce mercredi 16 août à 20h45. Le 16 août 1977, à l’âge de 42 ans, le « King » s’éteignait dans sa propriété de Graceland, Memphis (Tennessee) d’un arrêt cardiaque.

DANS L'INTIMITÉ D'ELVIS à 20h45

Celui que le King surnommait affectueusement « Diamond » - son ami Joe Esposito - nous emmène dans les coulisses de la vie d'Elvis. Il revient sur les moments qu'ils partagèrent quotidiennement durant près de 20 ans, de leur première rencontre dans l'armée jusqu'au 16 août 1977. Illustré de centaines de photos rares issues de la collection privée de Joe Esposito et d'images d'archives, ce documentaire offre un éclairage riche et émouvant sur Elvis.

ELVIS PRESLEY LES DERNIÈRES 24H à 22h55

Le 16 août 1977 : Le monde apprend avec stupéfaction la mort d’Elvis Presley, la star adulée par des millions de fans à travers le monde. Ses proches amis et sa famille témoignent de ses dernières 24 heures. Ils nous racontent de manière intime et respectueuse les derniers moments du King et les événements qui ont conduit à sa disparition.

ELVIS, RETOUR À TUPELO à 23h50

La vie du King raconté par Kris Kristofferson. Ce documentaire retrace le parcours d'Elvis Presley de sa naissance à Tupelo dans la misère, à son retour triomphal dans sa ville natale en 1956. Retour à Tupelo revient sur les origines de cette ascension fulgurante, les influences musicales du jeune prodige, le rôle de sa mère et de son éducation.