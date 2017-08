Soirée spéciale Les 30 ans d'Ushuaïa le 21 septembre prochain.

Jeudi 21 septembre en première partie de soirée : lors d'un entretien exclusif avec la journaliste Bénédicte Le Chatelier, Nicolas Hulot reviendra sur les moments les plus marquants de l’histoire de l’émission Ushuaïa.

Y seront évoqués les engins volants prétextes à toutes les acrobaties dans le Magazine de l’Extrême mais aussi les rencontres animalières et humaines (Théodore Monod, le cacique Raoni…) d’Okavango et Ushuaïa Nature qui ont véritablement permis de tisser des liens d’émerveillement entre les téléspectateurs et la planète. Et puis, coté coulisses, il sera question, au travers d’anecdotes, de la « famille Ushuaïa ». Les scientifiques, les réalisateurs ou encore les techniciens dont les talents inventifs ont été précurseurs dans l’émotion des prises de vues et la manière d’appréhender la beauté du monde.

Diffusion sur la chaîne Ushuaïa TV qui poursuivra la soirée ainsi :

21h15 : Dimanche 13 septembre 1987, TF1 diffuse le premier numéro d'un magazine décoiffant au nom presque imprononçable, Ushuaïa, du nom de la ville la plus extrême du continent sud-américain. Trente ans plus tard, l'émission spéciale Ushuaïa extrême nature revient sur les séquences les plus mémorables du magazine devenu ensuite Opération Okavango puis Ushuaïa Nature. Des moments inoubliables aux portes de l’impossible !

22h45, les meilleurs moments d'Okavango. Nicolas Hulot a rapporté de ses explorations du continent africain des images à couper le souffle. A bord de son avion, il a survolé la Rift Valley, avant de voler en ULM en compagnie des flamants roses. Descendu en rappel au fond des volcans en activité, il évoque également la faune et la flore, en compagnie de spécialistes.

Cet anniversaire se terminera avec la diffusion des 5 numéros d’Ushuaïa Nature préférés des téléspectateurs :

00h30 : Ushuaïa Nature « Les derniers hommes libres »,

02h05 : Ushuaïa Nature « La cité perdue »,

03h25 : Ushuaïa Nature « Les géants du Far East »,

04h55 : Ushuaïa Nature « Retour vers la planète des singes »,

06h25 : Ushuaïa Nature « Parfums de l’Arabie heureuse ».