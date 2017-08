Stylée avec du jaune pour les 5 concurrentes des Reines du shopping.

Présenté par Cristina Cordula à 17h30 sur M6, Les reines du shopping. De ce lundi 7 au vendredi 11 août, le thème est Stylée avec du jaune;

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :

- Solenne, 27 ans, sera la première à arpenter les rues de la capitale stressée par le budget imposé. La jeune étudiante parisienne au style classique chic se montrera de plus en plus détendue et confiante au fil de ses essayages, tant et si bien que ses concurrentes et Cristina seront conquises par son shopping.

- Martine, 48 ans, accueillera avec joie le thème « Stylée avec du jaune » s'estimant chanceuse de tomber sur une couleur qu'elle adore. Mais le shopping de cette sportive au look sexy n'aura rien d'une promenade de santé… Martine saura-t-elle surprendre ses concurrentes ?

- Deborah, 29 ans, affiche une silhouette irréprochable. Sûre d'elle et de son physique, elle osera tout, quitte à provoquer des avis divisés sur ses essayages. Parviendra-t-elle à convaincre à l'unanimité ses camarades de jeu sur son choix final ?

- Isabelle, 57 ans, est un véritable boute-en-train malgré un look très classique auquel il ne faut se fier. Notre quinqua belge ne faillira pas à sa réputation en se lançant dans un shopping complétement survolté ! Son entrain suffira-t-il à convaincre le showroom et Cristina ?

- Lina, 31 ans, aura à cœur de donner le sourire à ses concurrentes avec des essayages surprenants. Cette jeune et pétillante polyglotte mènera son shopping tambour battant en franglais ! Réussira-t-elle à trouver la tenue idéale pour prétendre au titre de Reine du Shopping ?

Solenne, Martine, Deborah, Isabelle et Lina devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Stylée avec du jaune » avec un budget de 350 euros et pas un centime de plus !