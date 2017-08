Suivez le guide sur France 2 avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch.

Prochainement sur France 2.

Découvrez en régions et à Paris les plus belles balades thématiques en compagnie de Stéphane Bern et Lorànt Deutsch.

Curiosités, anecdotes, architecture, gastronomie, ces promenades vous feront profiter pleinement de quartiers et de lieux chargés d’histoires. Partagez, dans une ambiance conviviale, les balades de ces passionnés, à la découverte de lieux mythiques mais aussi insolites en France ou à l’étranger. Elles seront jalonnées de rencontres avec des personnalités, de reconstitutions 3D et d’images d’archives.

Production: Morgane et Prod & Cie.

