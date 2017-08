SummerSlam commenté depuis New York par Philippe Chéreau et Christophe Agius.

Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 août sur AB1, dès une heure du matin heure française, retrouvez “SummerSlam” commenté en direct de New York par Philippe Chéreau et Christophe Agius. Le plus grand show de l’été de catch US après “Wrestlemania”.

Cette année encore, depuis le Barclays Center de Brooklyn à New York, AB1 vous donne rendez-vous pour assister à ce show légendaire avec les superstars survoltées de la WWE. Au sommet de la carte des combats, on retrouve le Match à 4 pour le titre universel de la WWE. Un match organisé par le légendaire champion olympique et manager de RAW : Kurt Angel. Le titulaire en titre, Brock Lesnar, devra ainsi se battre contre ses trois plus grands rivaux : Roman Reigns, Samoa Joe et Braun Strowman.

Carte des combats “SummerSlam” 2017 :

• Fatal Four Way Match pour le titre Universal : `Brock Lesnar (c) vs Braun Strowman vs Roman Reigns vs Samoa Joe

• Match pour le titre de champion de la WWE : Jinder Mahal (c) vs Shinsuke Nakamura

• Match pour le titre des États-Unis (avec Shane McMahon en arbitre spécial) : AJ Styles (c) vs Kevin Owens

• Match pour le titre de championne de Raw : Alexa Bliss (c) vs Bayley

• Match pour le titre de championne de SmackDown : Naomi (c) vs Natalya

• Randy Orton vs Rusev

• Match pour le titre cruiserweight : Neville (c) vs Akira Tozawa (accompagné de Titus O’Neil)