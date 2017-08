Sur la route, inédit de la série Alex Hugo le 13 septembre.

Deuxième inédit de la saison de la série française Alex Hugo le 13 septembre prochain, en première partie de soirée sur France 2 : Sur la route.

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du braquage de la banque postale du village voisin. Alex est sidéré de voir les méthodes du grand banditisme appliquées à une petite agence rurale. Touché par le sort de cette gamine et le désespoir du père, il commence son enquête. Mais à peine a-t-il trouvé quelques indices pour pister les malfrats qu'un deuxième crime est commis. Cette fois, c'est une femme qui est assassinée. La psychose s'installe à Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui bivouaquent au village. Alex demande l'intervention de Cochise, un vieux biker local, pour servir de médiateur et faire baisser la tension. Cependant, c'est bientôt Cochise lui-même qui est accusé du meurtre. Alex a le sentiment que son ami est un bouc émissaire et que les assassins comptent sur une totale impunité.

Avec : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto, Caroline Baehr, Cyril Garnier, Florence Fauquet, Patrick Catalifo...

Réalisateur Philippe Bérenger.

Une collection créée par Nicolas Tackian et Franck Thilliez. D’après les personnages principaux de « la mort et la belle vie » de Richard Hugo.

Scénario , adaptation, dialogues Anne Rambach et Marine Rambach.

crédit photo © François Lefebvre