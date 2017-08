Sur la terre des éléphants, avec Muriel Robin et Chanee : prochainement sur France 3.

Sur la terre des éléphants est le nouvel épisode de la série documentaire lancée par France 3 la saison dernière, dont la vocation est de conduire les spectateurs au cœur du monde sauvage, au plus près des animaux menacés d’extinction.

Après le volet consacré aux bonobos au Congo, Muriel Robin et Chanee partent maintenant à la rencontre des éléphants du Kenya. Diffusion en première partie de soirée prochainement.

Cette nouvelle aventure pleine de rebondissements et de péripéties les conduit au contact des grands mâles solitaires aux défenses d’ivoire tant convoitées par les braconniers, des troupeaux sauvages, mais aussi des jeunes orphelins dont les parents ont été tués par les braconniers. Après plusieurs jours d’immersion au cœur du Kenya pour comprendre le monde des éléphants et les menaces qui pèsent sur eux, après avoir marché et dormi dans la savane, escortés par des gardes armés, Muriel et Chanee se rendent dans un orphelinat près de la capitale Nairobi.

Un film de 90 minutes réalisé par Guy Beauché et Jérôme Korkikian. Écrit par Claire Barrau et Frédéric Fougea