Survivre à la nature, dès le 2 septembre sur RMC Découverte.

Saison 1 (10 épisodes) du programme Survivre à la nature dès le samedi 2 septembre en première partie de soirée sur RMC Découverte. Trois volets à la suite.

Des hommes et des femmes ont décidé de vivre à l'état primaire: sans technologie, sans électricité ni eau courante et libérés des contraintes de la société, ils chassent, piègent, et troquent pour survivre.

Partie 1 : Dans les territoires les plus reculés des Etats-Unis, des individus vivent à l'état sauvage et doivent utiliser toutes les ressources nécessaires qu'offrent la nature pour survivre. En plein hiver dans les Blue Ridge Mountains, tous peinent à trouver de la nourriture.

Partie 2 : Dans les montagnes, un couple essaie de fabriquer un filtre à eau. Non loin de là, un bucheron a des problèmes de santé qu’il soigne en ayant recours à la médecine naturelle. De son côté, dans les montagnes de Californie, un homme se prépare à chasser le sanglier.

Partie 3 : Si l’hiver s’éloigne, ils ont toujours le plus grand mal à trouver de la nourriture. Au cœur de la Californie, la chasse au sanglier continue, mais sans succès. Dans les Blue Ridge Mountains, un couple continue d’installer son campement en fabriquant un enclos. Non loin de là, le campement du bucheron est dévasté par une tempête: il doit en construire un autre, pour lui et sa fille.