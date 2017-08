Teaser vidéo de Nouvelle Star, de retour sur M6.

Teaser vidéo de Nouvelle Star, très prochainement de retour sur M6 avec la phase castings.

Pour son grand retour, le télé crochet produit par FremantleMedia France avec la collaboration de Renaud Le Van Kim (Together Média) innove. Une nouvelle mécanique, un nouvel habillage mais aussi une nouvelle animatrice - Shy’M - et un nouveau jury composé de Cœur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé.

Nathalie Noennec, 52 ans, travaille dans l’univers musical depuis près de 30 ans. Elle exerce les fonctions de directrice artistique image et agent artistique après avoir été responsable promotion au sein des plus grands labels, tels que EMI, Sony, Universal, Virgin. Nathalie Noennec a notamment collaboré avec Alain Souchon, Etienne Daho, Olivia Ruiz, Benjamin Biolay, les Rita Mitsouko, Jean-Louis Aubert, Axelle Red, Isabelle Boulay. Nathalie Noennec assure la direction artistique pour les pochettes d’albums, les affiches, les clips, supervise les séances photos de ses artistes. Son rôle est de concevoir l’identité visuelle globale des artistes, et l’ensemble de leurs projets artistiques image.

Dany Synthé, 25 ans, est producteur, réalisateur, compositeur. Ce prodige s'est d'abord illustré dans le rap, aux côtés de Booba, Maître Gims, Orelsan, MHD, Black M, ou encore Psy 4 de la Rime. Après avoir réalisé le nouvel album de Florent Pagny, il collabore actuellement à la réalisation des prochains albums de Louane et Kendji. Récompensé en 2016 d’une Victoire de la Musique pour le tube « Sapés comme jamais » de Maître Gims, Dany Synthé emprunte son nom de scène à la culture Congolaise qui associe l’artiste à son instrument un synthétiseur, sur lequel il a commencé à composer à seulement 12 ans. Tout récemment signé en tant qu'artiste, au sein du Label Universal, il achève actuellement son 1er album qui sortira courant 2018.