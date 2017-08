The Deuce dès le 11 septembre en exclusivité sur OCS City (bande-annonce).

Dès le 11 septembre en exclusivité sur OCS City, THE DEUCE, la nouvelle création de David Simon et George Pelecano.

New York 1971. Les devantures de cinéma affichent L’Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento et Le Conformiste de Bernardo Bertolucci. Dans les magasins spécialisés, un autre cinéma se vend sous le manteau. Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaine, avec de minuscules moyens et une majorité d’amateurs. Mais bientôt, tout cela va changer.

The Deuce raconte l’histoire de la légalisation et de l’explosion de l’industrie pornographique, du début des années 70 au milieu des années 80, explorant les débuts balbutiants d’une future mine d’or.

Aux premières loges de cette révolution culturelle, deux frères jumeaux propriétaires de bars servant de couverture aux mafieux du coin, Vincent et Frankie Martino (tous deux incarnés par James Franco) et Candy (Maggie Gyllenhaal), prostituée en quête de liberté, visionnaire courageuse à l’écoute des évolutions de son époque. Autour d’eux se dévoile une ville en effervescence, un microcosme au sein duquel tout le monde se connait et s’observe. Les agents de police connaissent chaque prostituée par leur prénom, les prostituées connaissent les patrons de bar où elles trouvent quelques minutes de repos, les patrons de bar connaissent les mafieux locaux, qui travaillent avec les proxénètes et les dealers du quartier. Un monde en circuit fermé dans une ville cosmopolite où tout est possible.