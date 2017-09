Thé ou café avec Marie-Anne Chazel puis Sylvie Vartan.

C'est la rentrée pour "Thé ou café" dans une semaine sur France 2.

Depuis plus de 20 ans, Catherine Ceylac reçoit chaque samedi à 10h00 et dimanche matin à 7h20, autour d’un thé ou d’un café, une personnalité française ou étrangère qui se raconte sans fausse pudeur. Des portraits forts et intimes, des histoires de vie qui suscitent autant le rire que l'émotion, souligne le diffuseur.

Samedi 09 septembre à 10h : Marie-Anne Chazel qui est au Théâtre la Michodière dans la pièce « Tant qu’il y a de l’amour ».

Dimanche 10 septembre à 7h20 : Sylvie Vartan qui sera sur la scène de l’Olympia les 15 et 16 septembre.