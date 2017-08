Tournage pour France 3 des Impatientes, avec Noémie Lvovsky.

Le tournage du téléfilm "Les Impatientes" se déroule jusqu'au 20 septembre 2017 à Lyon.

Un 3 x 52 minutes destinée à France 3.

Avec notamment :

Noémie LVOVSKY (Maude Girard)

Roxane POTEREAU (Leïla Kahyat)

Léonie SIMAGA (Isabelle Maroni)

Thierry GODARD (Dominique Ténier)

François MOREL (juge Villedieu)

Catherine JACOB (la Baronne)

Juliet LEMONNIER (Pauline Estanguet)

Les Impatientes, c'est la rencontre déterminante en prison de trois femmes que tout sépare. Une mère de famille ordinaire, une jeune délinquante en révolte et une brillante chercheuse... Elles n'ont rien en commun: ni leurs origines, ni leur milieu social, ni leur éducation, pas même leur couleur de peau... et encore moins les raisons de leur incarcération. Mais, faute de place, elles se retrouvent ensemble dans l'exiguïté physique et psychique d'une cellule prévue à l'origine pour une seule détenue! Désormais, elles vont devoir cohabiter avec leurs angoisses, leurs crimes, leurs quêtes, leurs caractères, tous si différents.

Ecrit par Fabienne Lesieur, Nicolas Jean et Anne-Elizabeth Le Gall.

Réalisé par Jean-Marc Brondolo.