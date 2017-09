Un chouette cycle John Carpenter en octobre sur TCM Cinéma.

Le mois prochain, TCM Cinéma consacre ses vendredis soirs à John Carpenter, cinéaste et compositeur culte, avec 8 films et un documentaire inédit et exclusif.

VENDREDI 6 OCTOBRE

20h15, John Carpenter : l’héritage musical (2017.) Dans ce documentaire, les artistes The Shoes, Zombie Zombie, Carpenter Brut et Rob évoquent l’influence de John Carpenter sur leur musique. Production originale et exclusive TCM Cinéma/Rockyrama.

20h45, Christine (1983) avec Keith Gordon, John Stockwell & Alexandra Paul.

22h35, Prince des ténèbres (1987) avec Donald Pleasence, Jameson Parker & Victor Wong

VENDREDI 13 OCTOBRE

20h45, The Thing (1982) avec Kurt Russell, Wilford Brimley & T.K. Carter.

22h35, New York 1997 (1981) avec Kurt Russell, Lee Van Cleef & Donald Pleasence

VENDREDI 20 OCTOBRE

20h45, Starman (1984) avec Charlie Hughes, Anthony Grumbach & Pat Lee .

22h40, Le Village des damnés (1995) avec Christopher Reeve, Kirstie Alley & Linda Kozlowski

00h15, rediff de John Carpenter : l’héritage musical (2017).

VENDREDI 27 OCTOBRE

20h45, Vampires (1998) avec James Woods, Daniel Baldwin & Sheryl Lee.

22h35, Fog (1980) avec Adrienne Barbeau, Hal Holbrook & Janet Leigh.