Un cycle Sophie Marceau sur OCS avec 6 films dont un inédit.

La chaîne OCS Max propose un cycle Sophie Marceau, découverte il y a 37 ans dans le gros succès populaire La Boum. Au programme, les films Arrêtez-moi, L'âge de raison, La taularde (première diffusion TV), Fanfan, Les femmes de l'ombre et La fille de d'Artagnan. Rendez-vous dès ce week-end !

ARRÊTEZ-MOI samedi 5 août à 20h40

De Jean-Paul Lilienfeld

Avec Sophie Marceau, Miou-Miou et Marc Barbé

Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent, commis il y a plusieurs années. Pourtant, plus la policière de permanence interroge cette femme, plus elle connait sa vie et moins elle a envie de l’arrêter...

L’ÂGE DE RAISON dimanche 6 août à 20h40

De Yann Samuell

Avec Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï et Marton Csokas

“Chère moi-même, aujourd’hui j’ai 7 ans et je t’écris cette lettre pour t’aider à te souvenir des promesses que je fais à l’âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir...” Ainsi commence la lettre que Margaret, femme d’affaires accomplie, reçoit le jour de ses 40 ans.

LA TAULARDE mercredi 9 août à 20h40

De Audrey Estrougo

Avec Sophie Marceau, Suzanne Clément et Anne Le Ny

Pour sauver l’homme qu’elle aime de la

de la prison, Mathilde prend sa place en lui permettant de s’évader. Alors que sa survie en milieu carcéral ne dépend que de lui, Mathilde n’en reçoit plus aucune nouvelle...

FANFAN jeudi 10 août à 22h40

D'Alexandre Jardin

Avec Sophie Marceau, Gérard Séty et Vincent Perez

Avant de se marier avec Alexandre, Laure multiplie les initiatives pour que leur couple ne soit pas frappé par la monotonie. Alors que le jour de la cérémonie approche, Alexandre croise la ravissante Fanfan...

LES FEMMES DE L’OMBRE vendredi 11 août à 20h40

De Jean-Paul Salomé

Avec Sophie Marceau, Julie Depardieu et Marie Gillain

En avril 1944, engagée dans la résistance française, Louise Desfontaines s’enfuit à Londres après la mort de son mari communiste lors d’une opération à la gare de Bourg-en-Bresse...

LA FILLE DE D’ARTAGNAN vendredi 11 août à 22h40

De Bertrand Tavernier

Avec Sophie Marceau, Philippe Noiret et Sami Frey

Eloïse, digne fille de d’Artagnan, est témoin du meurtre de la mère supérieure du couvent auquel son illustre père l’a confiée jadis...