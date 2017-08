Un été historique pour France 5 grâce au succès des soirées.

France 5 a réalisé un été historique (période juillet - 27 août) avec 3.4% de part d'audience soit une augmentation de 17% par rapport à l'été 2016.

Une audience estivale record grâce, notamment, à des Prime performants, au magazine C dans l'air au plus haut et à une case santé en pleine forme, communique le diffuseur.

- Niveau record des Prime à 4.5% de PdA pour une moyenne de 900 000 téléspectateurs. Hausse de 45% par rapport à l’été précédent. 25 Prime ont dépassé le seuil du million de téléspectateurs.

- Présenté en alternance par Caroline Roux, Bruce Toussaint, Axel de Tarlé et Laurent Bazin, C dans l'air a réuni en moyenne 11.2% de PdA pour 1.1 million de téléspectateurs. Hausse de 6% par rapport à l'été 2016.

- Très belle performance pour la case santé qui obtient l'après-midi 4.7% de PdA. Augmentation de 34% par rapport à 2016.