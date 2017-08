Une boutique dans mon salon sur M6 : spécial ustensiles de cuisine, avec la stratégique Mélanie.

Une boutique dans mon salon : nouvelle semaine de compétition dès ce lundi 14 août à 16h15 sur M6. La vente à domicile est en pleine expansion. En France, plus de 600 000 personnes exercent cette activité. Dans « Une boutique dans mon salon », chaque semaine, 4 vendeuses, sélectionnées parmi les meilleures vendeuses de leurs marques respectives, auront 1h30 pour convaincre, au cœur de leur salon, un panel de 5 acheteuses…

Cette semaine, 2000 euros en jeu pour la meilleure vendeuse à domicile d'ustensiles de cuisine.

Émilie, 33 ans, est vendeuse à domicile depuis seulement 1 an. Véritable hyperactive elle mènera avec brio une vente très riche et dynamique et fera participer toutes les acheteuses à son atelier cuisine avec un seul argument « faire de la cuisine facile sans être un grand chef ! ». Cela sera-t-il assez convainquant pour séduire rivales et acheteuses ?

Chantal, 65 ans, est une ancienne fonctionnaire à la retraite. Elle exerce la vente à domicile depuis 10 ans avec une seule devise « faire plaisir aux acheteuses pour se faire plaisir ». Véritable Mamie gâteau, elle misera tout sur des produits exclusifs et les fera découvrir aux acheteuses. Très stressée par la compétition, les acheteuses seront-elles séduites par les recettes bluffantes et l'univers attachant de Chantal ?

Mélanie, 26 ans, mènera à la baguette ses acheteuses tel un capitaine pour que sa vente se déroule comme elle l'avait prévu. Pas de place à l'improvisation ! Sa vente, très structurée permettra de prouver l'efficacité de ses produits exclusifs aux acheteuses. Très ambitieuse, notre cadette fait le pari de présenter un maximum de recettes dans le temps imparti : 2 fois plus que ses concurrentes. Mélanie est également la participante la plus stratégique de la semaine, et n'hésitera pas à détruire ses rivales pour essayer de gagner. Ses concurrentes auront bien des choses à lui dire vendredi, au moment du verdict final !

Annick, 50 ans, ne manquera pas d'humour pour présenter ses produits inédits aux acheteuses en leur concoctant une vente sur-mesure, avec une seule devise : « cuisiner sain pour manger sain ». Les acheteuses adhéreront-elles à cet univers bio et plutôt loin de leurs habitudes ?

Émilie, Chantal, Mélanie et Annick devront cette semaine séduire les 5 acheteuses en leur faisant passer une superbe vente. Avec un seul et même objectif : leur faire acheter le plus de produits chez elle, pour espérer remporter la compétition !