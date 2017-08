Une chance sur six, avec Patrick Sébastien (Inédit).

Prochainement sur France 2, le téléfilm inédit Une chance sur six.

Hubert Vallon est un antiquaire réputé dont l’épouse devient gênante. En effet, il a de plus en plus besoin de liberté. Il va alors imaginer un plan machiavélique pour s’en débarrasser... C’était compter sans l’inspecteur Riviera et l’étrange fascination qu’il exerce sur Hubert Vallon.

Réalisation : Jacques Malaterre.

Scénario : Patrick Sébastien.

Avec Patrick Sébastien, Nicolas Van Beveren, Édouard Court, Rosa Pereira, Anne Sila, Benoît Giros, Évelyne Dandry...

Crédit photo © Eric Fougère.