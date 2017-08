Une heure d’entretien avec le réalisateur de 120 battements par minute, sur RFI.

Sophie Torlotin et Elisabeth Lequeret reçoivent Robin Campillo dans « Tous les cinémas du monde » samedi 02 septembre à 17h10 sur RFI.

Une heure d’entretien avec le réalisateur de 120 battements par minute.

Monteur de formation, proche ami et collaborateur de Laurent Cantet, Robin Campillo se confie pendant une heure au micro de RFI. Il parle de son engagement à Act Up qui l’a poussé, bien des années après à tourner 120 battements par minute, mais aussi de ses méthodes de travail et du cinéma comme l’art de faire revivre ceux qui ne sont plus.

120 battements par minute (sortie en France : le 23 août), propose une plongée au cœur d’Act Up, l’association militante de lutte contre le sida, dans les années 1990 en France. C’est le film qui a fait palpiter les cœurs des participants du dernier festival de Cannes. Avec ce troisième long métrage, Robin Campillo faisait une entrée remarquée en compétition. Le jury présidé par Pedro Almodovar lui décernera le Grand Prix.