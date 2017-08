Une journée spéciale Lady Di le 27 août sur France 2...

Dimanche 27 août 2017, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de la princesse Diana, France 2 mobilise son antenne et lui rend hommage toute la journée avec des magazines et documentaires inédits.

13h15 le dimanche : Diana : la légende et les doutes à 13h15

La princesse malheureuse, la femme bafouée, la jeune roturière qui rêvait d’épouser Charles… Diana était tout cela à la fois. Mais aussi une femme moderne qui mesure l’impact de chaque image et en joue. Une amoureuse éconduite qui décide de se venger, une mère prête à tout pour conserver ses fils, son rang et les honneurs. Diana a écrit sa propre légende et des millions d’admirateurs se sont trouvés orphelins le 30 août 1997, quand le destin de leur idole s’est brisé sur le 13e poteau du pont de l’Alma. C’était il y a vingt ans, aucun n’a oublié. La princesse de Galles est morte dans un accident de la circulation à Paris par un beau soir d’été. Cette fin est trop brutale, trop banale, pour que ceux qui la vénéraient s’en contentent. Alors, depuis vingt ans, des journalistes, des écrivains refont l’enquête que les polices françaises et anglaises ont bouclée depuis longtemps. Paul Burrel, le majordome qui aimait tant sa princesse, se reprojette le film des dernières heures de Diana.

Diana, les 7 jours qui ébranlèrent le Royaume-Uni à 14h15

Ce documentaire nous fait revivre la semaine dramatique qui a suivi l’accident mortel de la princesse Diana. Ces sept jours jusqu’à ses funérailles, ce temps suspendu où l'avenir de la monarchie britannique a été sérieusement ébranlé.

L'héritage de Diana à 16 heures

Vingt ans après la tragique disparition de Diana, la princesse de Galles, Stéphane Bern dévoile dans ce documentaire inédit comment son influence continue de souffler sur l’ancestrale monarchie britannique, le monde caritatif, la mode, et, par-dessus tout, sur la vie de ses fils, les princes William et Harry, qui perpétuent avec cœur l’héritage de cette icône lumineuse du XXe siècle. 1997-2017, 20 ans après : L’Héritage de Diana Le 31 août 1997, Diana, la princesse de Galles, disparaissait tragiquement à seulement 36 ans. Par-delà le mythe, les joies et les fêlures intimes qui ont émaillé son destin hors du commun, ses fils, les princes William et Harry, évoquent pour la première fois la disparition de leur mère tandis que des proches, son garde du corps, son couturier favori, des biographes et des journalistes l’ayant bien connue témoignent dans ce documentaire inédit du rayonnement que continue d’exercer cette personnalité à nulle autre pareille sur la mode, la culture et quantité d’œuvres caritatives. Diana demeure une source inépuisable d’inspiration pour une nouvelle génération de femmes, de reines, de créateurs designers qui conservent d’elle l’image d’une femme libre et indépendante tandis que son style unique, mélange de compassion, d’humanité et de modernité, n’a cessé d’influencer le fonctionnement de l’ancestrale monarchie britannique. Aujourd’hui, avec Kate, la duchesse de Cambridge, les princes William et Harry perpétuent les multiples engagements de Diana en faveur des plus faibles et incarnent assurément le plus bel héritage de celle que le monde entier aime toujours surnommer : la princesse des cœurs.

Cellule de crise : Diana, l'onde de choc à 22h50

Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un hôpital parisien à la suite d’un accident de voiture. Les autorités sont prises par surprise : elles ignoraient que Lady Di était en France. En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth est déstabilisée, la Couronne vacille. Depuis 20 ans, « l’affaire Diana » alimente toutes les rumeurs. Médecins, pompiers, enquêteurs, diplomates : ils ont géré la crise en première ligne. Ils acceptent de raconter, souvent pour la première fois : que s’est-il vraiment passé dans le tunnel de l’Alma ? Les secours ont été mis en cause : ont-ils fait les bons choix ? Des témoins ont-ils été écartés trop vite ? Les Britanniques ont-ils résolu le mystère de la Fiat blanche ? Diana, l’onde de choc : « Cellule de crise » vous raconte comment la France a fait face à la disparition de la femme la plus célèbre du monde.