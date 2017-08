Une nouvelle soirée 11 septembre 2001 sur RMC Découverte (docs inédits).

Nouvelle soirée spéciale "11 septembre 2001" le mardi 5 septembre sur la chaîne RMC Découverte avec deux documents inédits.

En première partie de soirée, Appel d'urgence. Découvrez l'histoire extraordinaire de l'héroïsme et du sacrifice de l'équipe de sauvetage d'élite de la NYPD - l'Unité des services d'urgence - lors des attentats du 11 septembre. Le rôle vital joué par l'ESU lors de la tragédie a longtemps été négligé, mais pour la première fois, grâce à des documents d'archives inédits et en présentant des témoignages de première main, ce documentaire raconte l'histoire de l'unité des services d'urgence new yorkaise et de ses héros nationaux.

A 21h50, retour sur l'attaque du Pentagone. Le 11 septembre 2001, 36 minutes après son décollage de l’aéroport de Washington DC, le vol American Airlines 77 à destination de Los Angeles dévie de sa trajectoire puis disparaît des radars. Au même moment, la planète entière apprend, stupéfiée, qu’un avion s’est écrasé contre la tour nord du World Trade Center de New York puis qu’un autre appareil a percuté la tour Sud. De son côté, le Boeing 757 qui s’était volatilisé s’écrase sur le Pentagone. Le FBI lance alors la plus grande enquête de l’Histoire. À bord du vol 77, des passagers ont pu envoyer des messages à leurs proches via leurs téléphones portables. Les enquêteurs s’appuient sur ces témoignages pour remonter la piste jusqu’à 14 suspects, dont certains vivent aux États-Unis depuis longtemps. Ils découvrent également de nombreuses failles dans les systèmes de sécurité des aéroports d’origine des trois avions responsables des attentats. Depuis, l’aviation commerciale a complètement verrouillé ses consignes de sécurité.