Une saison 2 pour la série Room 104.

Aux Etats-Unis, HBO renouvelle la série Room 104 lancée en juin dernier.

La saison 1 est à suivre depuis quelques semaines en version originale sous-titrée sur OCS.

Une création Jay Duplass & Mark Duplass.

Les douze épisodes de la saison 1 de Room 104 forment une anthologie protéiforme avec comme seul fil conducteur et personnage principal, une chambre. Elle influe sur les personnages, les console, les enveloppe, ou au contraire les oppresse par sa froideur. La série passe d’un genre à l’autre avec fluidité : horreur, comédie, thriller, drame familial.

Jay Duplass explique, « C’est comme une collection de petits lms de 30 minutes. On ne peut pas dire que la série soit réaliste. Mark et moi y avons mis notre style, et on y retrouve notre folie. Tout peut arriver dans cette chambre. »

La chambre 104 d’un motel américain cache bien des histoires. Certaines sont drôles ou grotesques, d’autres tragiques et terrorisantes. Entre ces murs impersonnels, les secrets d’une galerie de locataires d’un soir sont bien gardés puisque personne ne les voit... sauf nous, spectateurs. Une baby-sitter en charge d’un enfant étrange, un père de famille rongé par la culpabilité, un aspirant écrivain en pleine lutte téléphonique avec sa mère, un couple sulfureux, un gourou et son adoratrice...