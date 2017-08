Une série de rencontres sur les plages de Rio ce mardi à 23 heures sur France 2.

Ce mardi vers 22h55 sur France 2, à la suite du divertissement Soir de fête à Rio.

« Si tu veux comprendre Rio, il faut aller à la plage ! ». C’est en suivant ce conseil de Carioca que les réalisateurs sont partis arpenter les 10km de plages urbaines les plus célèbres du monde. Immédiatement, la carte postale prend vie.

De parasols en parasols, les rencontres se multiplient et donnent naissance à des échanges drôles, instructifs, insolites, parfois même dragueurs… Artistes, intellectuels ou simples Cariocas, sur un transat ou les pieds dans l’eau, ils nous livrent leur propre interprétation de la plage. On entend parler de postes, de délimitations, de lieux de rendez-vous précis, on repère les habitudes des uns et des autres… Et on comprend que la plage, qui à première vue semble un espace démocratique où les distinctions sociales s’effacent, est en fait extrêmement organisée, codifiée, et qu’avec ce quadrillage elle est loin d’échapper à la segmentation sociale qui existe dans le reste de la ville.

La plage est bel et bien le miroir de la société brésilienne. C’est l’endroit idéal pour parler du culte du corps, des codes de séduction, du sport et de la chirurgie esthétique, mais aussi de la violence, des inégalités et du racisme. Sur la plage de Rio, on aborde tous les sujets, des plus légers aux plus sérieux…

Un documentaire de François Goetghebeur et Nicolas Lebrun.

Crédit photo et production Cinétévé