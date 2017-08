Une soirée Bodin's le 19 septembre sur C8.

Le duo Les Bodin's remplit les grandes salles depuis plusieurs années et sera à l'honneur sur C8 durant la soirée du mardi 19 septembre.

En première partie de soirée, AMÉLIE AU PAYS DES BODIN’S. Film d'Eric Le Roch, avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Muriel Dubois, Rebecca Hampton... Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman aurait été belle comme une princesse et son papa aurait eu un beau costume et une belle cravate, comme un Président de la République. Ils auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des lumières partout et de beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas demandé son avis... Elle s’appelle Amélie Bodin, elle est née dans les champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un conte de fées !...

En deuxième partie de soirée, MARIAGE CHEZ LES BODIN’S. Là encore, film d'Eric Le Roch. Nous sommes dans un coin de France reculé... très reculé. Christian Bodin, 50 ans, va se marier avec Claudine, la cantinière de l’école du village. Il vit sous la coupe de sa mère Maria, 82 ans, vieille campagnarde intraitable et irascible. Une peau de vache au coeur tendre, à la dent dure et à la main leste. Une équipe de journalistes venue filmer les dix jours précédant le mariage se retrouve plongée dans les «entrailles» de la vie à la campagne. Une campagne profonde, très profonde, mais vivante, bien vivante... Christian et Maria Bodin en sont la preuve.