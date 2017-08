Une soirée consacrée aux serpents les plus dangereux, ce samedi sur France 4.

Soirée spéciale ce samedi 19 août sur France 4. L’aventurier Nigel Marven part à la recherche des serpents les plus venimeux des pays qu'il visite.

Avec humour et décontraction, suivez-le lors de ses voyages à travers le Costa Rica, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud et la Chine ! Pendant ses périples, Nigel Marven esquive courageusement les morsures, notamment celles d’un cobra royal, de plusieurs serpents à sonnettes mortels, d’un maitre de la brousse de 3 mètres de long et du légendaire mamba noir. En chemin, il rencontre également des chasseurs de serpents, des experts en venin, des « mordus » de serpents qui partagent leur fascination mais aussi d’autres créatures étonnantes comme des baleines, des tortues, des mygales ou des suricates.

20h55, partie 1. Au Costa Rica, on compte environ deux serpents venimeux pour chaque hectare de terre, y compris certains des serpents tropicaux les plus redoutés au monde. Nuit et jour, Nigel Marven n’hésite pas à se perdre à travers d'incroyables forêts tropicales pour trouver les serpents qu'il a répertoriés sur sa liste des dix espèces les plus dangereuses.

21h40, partie 2. Etats-Unis, pays du serpent à sonnettes ! On y dénombre plus de 30 espèces. On y croise aussi le crotale diamantin de l'Est. Avec ses 2 mètres de long, il est épais comme un tuyau d'évacuation et c'est certainement l'un des serpents les plus venimeux au monde ! Des déserts de cactus de l'Ouest sauvage aux montagnes Appalaches en passant par les marécages fumants de la Floride, Nigel Marven est parti pour traquer les 10 serpents les plus dangereux.

22h20, partie 3. Avec près de 2000 morsures de serpents causant 250 décès chaque année, l'Afrique du Sud est un repère pour les serpents mortels. Parmi les plus redoutés dans le monde, le cobra cracheur, le terrifiant mamba noir ou encore la vipère notoire. Nigel Marven parcourt le pays de long en large, du Cap à Johannesburg dans le Nord, et rencontre en route de splendides baleines.

23h05, dernière partie. Dans sa quête, Nigel doit explorer presque tous les types d'environnement en Chine. Au programme : escalade de monts escarpés et barbotage dans une grotte. En chemin, il rencontre une foule d'autres créatures fascinantes et visite le « village de serpents » de la Chine, où 3 millions de serpents sont élevés par les habitants pour les repas et la médecine traditionnelle.