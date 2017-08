Une vie de chiot le 30 août sur France 5 (document inédit).

Nouveau succès d'audience à l'horizon pour France 5 le 30 août prochain en première partie de soirée...

Le chien est indéniablement le meilleur ami de l’homme. Mais comment se fait-il que cet animal soit si jovial et loyal envers son maître ? Ces caractéristiques sont-elles inscrites dans ses gènes ?

Dans ce documentaire inédit réalisé par Jackie Garbutt, on assiste aux premiers mois de plusieurs chiots, tous de races différentes. Bien que la personnalité si affectueuse de ces compagnons à quatre pattes semble quasi-innée, la manière dont commence leur vie a un impact certain sur leur futur comportement. Plus un chien reçoit d’amour et d’attention lorsqu’il est petit, plus il a de chances d’être un ami fidèle pour le reste de sa vie…

Les chiots grandissent et ne sont désormais plus des nouveau-nés. A deux mois, leur vie est sur le point de changer à tout jamais : chacun d’eux est adopté à tour de rôle et quitte l’endroit où il est né, se séparant de ses frères et sœurs et faisant ses premiers pas dans une nouvelle maison. Mais comment trouvent-ils leurs repères dans ce monde inexploré qui s’offre à eux ? Et par quels moyens réussissent-ils à faire confiance à une personne jusqu’alors inconnue au point de tisser avec elle des liens indestructibles ?

Crédit photo © Brook Lapping Production