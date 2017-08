Viceland diffuse en version longue le documentaire Charlottesville : race et terreur (extrait).

Viceland va diffuser en version longue ce lundi 21 août à 19h45 le documentaire « Charlottesville : race et terreur » qui revient de manière chronologique sur les manifestations ayant entrainées la mort de trois personnes.

Samedi 12 août, des centaines de « suprémacistes blancs », « néonazis » et autres membres de ce que l'on appelle « l'alt-right » ont convergé à Charlottesville, dans l'État américain de Virginie, pour prendre part à un rassemblement nommé « Unite the Right ». Le soir même, trois personnes avaient trouvé la mort : une contre-manifestante de 32 ans, Heather Heyer, ainsi que deux policiers, ayant perdu la vie dans un accident d'hélicoptère. Heather Heyer, présente pour afficher son opposition au rassemblement haineux, a été fauchée par une voiture conduite par un certain James Field, jeune militant d'extrême droite.

La journaliste de l'émission«VICE News Tonight» Elle Reeve a suivi pendant tout ce rassemblement les allées et venues de différents leaders suprémacistes blancs, parmi lesquels Christopher Cantwell, Robert Ray, David Duke et Matthew Heimbach, ainsi que les contre- manifestants.

La journaliste est aussi partie à la rencontre des habitants de Charlottesville, des membres du mouvement Black Lives Matter, ainsi que les forces de l'ordre de la ville. Le documentaire revient de manière chronologique sur les évènements.