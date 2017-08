Vie sauvage à Yellowstone dès le 26 août sur France 2.

Dès le samedi 26 août à 16h45 sur France 2 : "Vie Sauvage à Yellowstone".

Ce documentaire en trois épisodes suit les changements saisonniers dramatiques de la grande nature sauvage de l'Amérique : Yellowstone. C'est un lieu aussi étonnant qu'unique. Mais alors que cette nature sauvage abrite une abondante faune sauvage, elle connait l'un des ressorts les plus difficiles de la Terre. En seulement trois mois, l'hiver enneigé devient un été brûlant. Découvrez comment la faune fait face à de tels changements dramatiques au fil des saisons.

Les Loups luttent pour attraper leur proie autant que les bélier et les bisons. L'Ours Grizzly émerge de son repaire d'hiver pour trouver une alimentation inattendue. Le parc national de Yellowstone est l'un des endroits les plus remarquables de la planète. Il abrite la faune la plus emblématique de l'Amérique du Nord et, chaque année, ces animaux doivent survivre au dégel, l'un des changements saisonniers les plus sévères sur Terre. Les températures oscillent de moins 40°C en hiver à plus de 40°C pendant les mois d'été. Pour comprendre comment les animaux font face et témoignent des effets de ce climat changeant, ce documentaire réparti en trois épisodes suit le fil des saisons de l'année 2016, une année où les températures ont brisé de nouveaux records.

Episode 1 : Un hiver tout en douceur. Patrick Aryee suit les grizzlis qui risquent leur vie en quittant leur tanières d'hiver trop tôt. Les loups affamés se battent pour attraper leur proie : des élans dans la neige exceptionnellement peu profonde. Pour les grands hiboux gris, c'est la glaçure de la neige qui entrave leur chasse. L'hiver de Yellowstone est toujours l'un des plus brutaux de la planète. Mais 2016 à enregistré des températures extraordinaires et la vie sauvage a été forcée de s'adapter pour survivre. Kate Humble s'intéresse à la science de cette saison remarquable, à la compréhension de la structure du manteau neigeux à mesure que la fonte commence, à la géologie unique de cette région qui pose des problèmes pour certaines espèces.

Un film de Tim Martin et Lucy Bowden. Une Production BBC.

