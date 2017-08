Virgin Radio annonce l'arrivée de Cauet en quotidienne sur la tranche 18h/21h.

Première le 29 août.

Selon la comm' de la station, "Ce show décalé de trois heures en direct est un nouveau défi passionnant pour Cauet (l'animateur le plus puissant sur les Réseaux Sociaux avec près de 9 millions de fans & followers et 1,3 milliard de vues sur YouTube). Comme son nom le laisse entendre " Cauet/ " (Cauet s'lâche), dans ce show digital et interactif, il faut s'attendre à tout !"