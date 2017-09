13h15 le dimanche, sur France 2 : document inédit sur l'affaire Erignac.

13.15 le dimanche revient avec une nouvelle formule sur France 2 sous la forme d’une collection inédite chaque mois. Tous les dimanches, vous retrouverez un document de 45 minutes sur le thème consacré.

Cette collection débutera par les grandes affaires criminelles qui ont secoué la politique française depuis 1958. Elle sera intitulée « Les films noirs de la Vème République » et s’inscrira dans une écriture innovante et créative.

Parmi les films proposés, L'affaire Erignac. Un document de Aude Rouaux.

6 février 1998. Une date qui a marqué l'histoire de la Vème République. Pour la première fois depuis la libération, un préfet est assassiné sur le sol français. Claude Erignac a été tué à bout portant alors qu’il se promenait dans les rues d’Ajaccio. Le meurtre devient immédiatement une affaire d’Etat et révèle les liens tendus entre la République et une partie de son territoire, la Corse. Pression politique, guerre des polices : d’emblée, l’enquête piétine.

Il faut attendre le 21 mai 1999, plus d’un an après l’assassinat du préfet, pour que six nationalistes corses soient arrêtés. En garde-à-vue, ils avouent avoir participé au meurtre et désignent Yvan Colonna, le berger de Cargèse, comme étant le tireur. Mais Yvan Colonna est introuvable et disparait pendant quatre ans. Une des cavales les plus médiatisées de France.

Aude Rouaux revient sur cette histoire criminelle sans précédent grâce à un témoignage exceptionnel. Pour la première fois, Christophine et Charles-Antoine Erignac, les enfants du préfet - âgés de vingt-quatre et vingt ans au moment du meurtre -, se livrent face à la caméra. Ils parlent de leur père mais aussi des treize ans d'instruction, de la cascade de procès et de l’emballement médiatique à l’ombre desquels ils ont dû se construire.