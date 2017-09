300 choeurs pour + de vie : les stars chantent leurs idoles le vendredi 29 septembre.

Présenté par Michel Drucker et Wendy Bouchard, avec Marine Vignes, le vendredi 29 septembre à 21 heures sur France 3 : 300 choeurs pour + de vie. Produit par Carson prod.

Depuis plusieurs années, de nombreux artistes se sont donnés rendez-vous avec les plus grands chœurs de France à l’Académie Fratellini pour l’association + de Vie. Le vendredi 29 septembre, retrouvez leurs plus belles reprises en hommage à leurs idoles.

Avec :

NOLWENN LEROY,

AMIR,

CLAUDIO CAPEO,

M. POKORA,

SHY’M,

KIDS UNITED,

HELENE SEGARA,

KENDJI GIRAC,

EMMANUEL MOIRE,

CHICO & THE GYPSIES,

VINCENT NICLO,

ARIELLE DOMSBALE,

ANGGUN,

TAL,

LES PRETRES,

ISABELLE BOULAY,

CHIMENE BADI,

PATRICIA KAAS,

LES STENTORS.

Tous ces artistes rendront hommage à leurs idoles et reprendront leurs plus grands succès, d’Edith Piaf à Jean-Jacques Goldman, en passant par Mylène Farmer, Michael Jackson, Joe Dassin, Dalida, Michel Polnareff, Charles Aznavour, Diana Ross ou encore Serge Reggiani et beaucoup d’autres.

Accompagnés par les plus grands chœurs parmi lesquels : LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS, LIBERTY GOSPEL, LES PETITS CHANTEURS D’ASNIERES, LES ENFANTS DE LA FEDERATION DES PETITS CHANTEURS, LE CHŒUR INTERNATIONAL DES FEMMES DE PARIS, LES COPAINS D’ACCORDS, LATINO PARIS, LE CHŒUR DE SCIENCES-PO, MELO’MEN, AMERICAN GOSPEL, LES PETITS ECOLIERS CHANTANTS DE BONDY, GOSPEL LOVE, WORLD CHILDS…

Une grande soirée d’engagement pour l’association « + de Vie » pour sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité afin d’améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées. Tout au long de l’émission, Marine Vignes interviendra en direct parmi les 500 bénévoles mobilisés pour faire un point sur les promesses de dons des téléspectateurs.