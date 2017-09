9h50 le matin Paris Ile-de-France fait sa rentrée avec Charlotte Le Grix de la Salle et une nouvelle formule.

9h50 le matin Paris Ile-de-France fait sa rentrée dès le lundi 18 septembre avec un nouveau visage, Charlotte Le Grix de la Salle, et une nouvelle formule. Un rendez-vous quotidien de 45 minutes, entièrement dédié à la région Ile-de-France.

C'est en minibus aménagé en studio de verre, que Charlotte Le Grix de la Salle partira chaque semaine à la rencontre des Franciliens et met en lumière la richesse, la diversité et le dynamisme de ce vaste territoire et de ses habitants. Des invités viendront partager leurs expériences, témoignages et expertises, elle abordera des thématiques au plus proche des préoccupations des Franciliens (transports, culture, environnement …). Des reportages de la rédaction viendront illustrer la thématique du jour.

Pour sa première semaine et sa première étape, du 18 au 22 septembre sur France 3 Paris - Ile-de-France, Charlotte et ses invités seront depuis l'esplanade du château de Vincennes et thématiseront sur :

♦ Lundi : Est-il possible de se nourrir uniquement avec des produits provenant d’Ile-de-France ?

♦ Mardi : Transports en commun : les nouveautés qui vont changer notre quotidien.

♦ Mercredi : Junior et senior : ensemble c’est mieux !

♦ Jeudi : Découverte de lieux insolites de Vincennes.

♦ Vendredi : best of.

Crédit photo © DR - France 3.