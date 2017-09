A l'état sauvage, sur M6 : Shy'm dans les pas de Mike Horn le 9 octobre.

A l'état sauvage lundi 9 octobre à 21 heures sur M6.

Pour cette cinquième expédition, Mike Horn a emmené Shy'm en plein cœur de la région reculée du Mustang, au milieu des paysages époustouflants.

À la frontière entre le Népal et le Tibet, cette région est aussi appelée « le Royaume Interdit » car elle a été pendant de nombreuses années interdite aux étrangers avant de s'ouvrir très progressivement au monde extérieur à partir de 1991. Pendant 4 jours et 3 nuits, Tamara, alias Shy'm, va parcourir près de 50 kilomètres dans des conditions éprouvantes. Pour la première fois, l'expédition va se faire sur une route de haute montagne et l'aventure va débuter à 3 800 mètres pour atteindre les 5 000 mètres, plus haut que le Mont-Blanc. À cette altitude, l'oxygénation du sang se réduit (jusqu'à 30%), ce qui complique fortement le parcours.

Shy'm et Mike Horn vont devoir gravir des montagnes, descendre en rappel des falaises vertigineuses, marcher sur des crêtes très étroites et être très attentifs aux nombreuses chutes de pierres. Un trek dangereux avec une météo capricieuse qui affichera 30 degrés au thermomètre en journée pour descendre jusqu'à 8 degrés en pleine nuit.