A la recherche de l'optimisme : documentaire suivi d'un débat le 9 octobre.

L'optimisme est un concept « tendance ». Pourtant la France reste le second pays le plus pessimiste au monde. La réalisatrice Blanche Cabanel-Seo a voulu comprendre pourquoi et est partie à la recherche de l'optimisme pour ne pas se laisser happer par la sinistrose hexagonale.

Document de 52 minutes diffusé le lundi 9 octobre à 20h30 sur LCP (La Chaîne Parlementaire). Suivi d'un débat.

Philippe Croizon, athlète poly-handicapé, Monseigneur Gaillot, évêque militant de la cause des sans-papiers, Philippe Gabilliet, porte-parole de la ligue des optimistes de France, ou encore Frédéric Lenoir, historien des religions, vont guider la réalisatrice dans cette quête qui la conduira jusqu'à la planète Mars ! Où se cache l'optimisme ? Peut-on vraiment l’acquérir ? Quelle est son origine, son essence ? Comment préserver les jeunes générations de notre défaitisme ? Au quotidien, au travail, dans la vie privée, ces questions méritent d’être posées car elles pourraient bien changer notre vie. ..

Blanche Cabanel-Seo : " J'ai été rédactrice en chef d'une web Tv dédiée aux initiatives positives. Cette expérience m'a fait découvrir une autre facette de la France à travers des personnes qui, malgré un contexte économique et social difficile, proposent chaque jour des solutions encourageantes. Puis le livre « La force de l'optimisme » du Professeur Martin Seligman m'a fait comprendre que l'optimisme est une compétence et qu'il est possible de l'acquérir. Ces deux constats m'ont donné l'élan de réaliser ce film pour convaincre les autres et me convaincre moi- même que rien n'est perdu ! "