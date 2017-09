A voir ce week-end au Grand Rex à Paris : la seconde nuit Nanarland.

20 euros, prix du pass pour assister samedi à la seconde nuit Nanarland au Grand Rex à Paris.

Cette année, le programme est le suivant, annoncent les organisateurs : "du heavy metal et des craignos monsters, des motos volantes, des vikings turcs à pompons en laine fluo et le polar le plus taré des années 2000 !"

Projection de bandes-annonces, d'extraits navrants de longs-métrages et de l'intégralité des films improbables Dangerous Men (John S. Rad, 2005), Megaforce (Hal Needham, 1982), Tarkan contre les vikings (1971) et Black Roses (John Fasano, 1988).

Petit aperçu vidéo :