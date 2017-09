Alil Vardar, seul sur scène : spectacle diffusé en direct le 18 octobre.

On doit à l'auteur et comédien belge Alil Vardar les pièces comiques "Le Clan des divorcées" (gros succès), "10 ans de mariage" ou encore "Familles recomposées".

Il se lance pour la première fois, seul sur scène. Un one-man-show où, "au travers de personnages plus drôles et réels les uns que les autres, chacun se reconnaîtra et rira de ses travers et des petits agacements qui font les joies du couple !"

Diffusion en direct le mercredi 18 octobre à 20h55 sur la chaîne Comédie+. Depuis la salle La Comédie Saint-Martin à Paris.

Une pièce écrite par Thomas Gaudin et Alil Vardar, mise en scène par Eric Carrière.

Crédit affiche © La Compagnie des Indes.