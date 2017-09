Il est communiqué ce lundi matin qu'Altice acquiert les droits de diffusion exclusive de l'Euroligue et de l'Eurocoupe de Basket pour 4 saisons, de 2017 à 2021, pour la France, la Suisse, Andorre et Monaco.

"Grâce à l'acquisition par Altice de ces nouveaux droits exclusifs, les chaînes SFR Sport, déjà diffuseurs des championnats français de ProA, ProB, Ligue Féminine et des matchs des équipes de France féminines et masculines, renforcent leur offre basket en proposant, dès l'automne 2017, les plus prestigieuses coupes d'Europe de clubs.

Durant les quatre saisons de la période 2017/2021, SFR Sport diffusera les meilleures rencontres des phases de poules et phases finales de l'Euroligue ainsi que son prestigieux Final Four. L'occasion de retrouver chaque semaine la douzaine de stars de l'Equipe de France évoluant dans les plus grands clubs Européens (Nando de Colo à Moscou, Thomas Heurtel à Barcelone, Antoine Diot à Valence, Kim Tillie à l'Olympiakos.).

Durant cette période 2017/2021, les chaînes SFR Sport diffuseront également l'Eurocoupe, dans laquelle figureront pour la saison 2017/2018 trois clubs français : l'ASVEL, le CSP Limoges et le Levallois Metropolitans. Les chaînes SFR Sport diffuseront les rencontres des clubs français en Eurocoupe le mardi ou le mercredi soir à partir du 10 octobre et les meilleures affiches de l'Euroligue impliquant les internationaux français le jeudi soir à partir du 12 octobre 2017."

François Pesenti, Directeur Général de SFR Sport : « Avec l'Euroligue et son contingent de stars françaises ainsi que des clubs aussi prestigieux que l'ASVEL, Limoges ou Levallois en Eurocup, SFR Sport propose désormais les plus grandes rencontres du basket français et européen et devient incontestablement la chaîne de référence du basket en France. L'acquisition des plus prestigieuses compétitions européennes de football et de basket, confirme la stratégie du groupe Altice de proposer à ses abonnés les contenus les plus attractifs dans les sports les plus populaires ».