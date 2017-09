Ariane Brodier intègre Camping Paradis dès le 2 octobre sur TF1.

Juliette, nouveau personnage qui intégre la série Camping Paradis, dès l'épisode diffusé le lundi 2 octobre sur TF1.

Il est interprété par Ariane Brodier.

Juliette a 33 ans et a pratiqué la boxe en compétition. Après un internat en sport-études, Juliette a échoué aux portes du rêve de sa vie, en se blessant lors du tournoi de qualification des Jeux Olympiques de boxe. Elle est devenue prof de boxe à Paris, puis prof de sport dans des clubs de vacances du monde entier, en se formant à d’autres disciplines comme le yoga et les sports nautiques. Elle arrive au « Camping Paradis » pour remplacer Adèle et prendre en charge les activités sportives du camping. Très bien accueillie par les autres membres de l’équipe, Juliette est appréciée pour son caractère dynamique et volontaire et son esprit d’équipe, même si Tom va devoir la tempérer de temps à autre…..

Crédit photo © Jean-Pierre Amet - JLA - TF1.