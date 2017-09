ARTE co-produira le nouveau film d'Olivier Assayas (avec Canet et Binoche).

Le comité de sélection d’ARTE France Cinéma, réuni la semaine dernière, a choisi de s’engager sur trois nouveaux longs métrages français dont E-Book.

Film (au titre provisoire) d'Olivier Assayas, interprété par Guillaume Canet, Vincent Macaigne, Juliette Binoche, Nora Hamzawi, Christa Théret.

Après Sils Maria et Personal Shopper, E-Book marque le retour d’Olivier Assayas à un film en langue française, souligne ARTE. Il interroge avec sensibilité et profondeur les mutations du monde contemporain à travers les bouleversements intimes de couples d’amis. Alain et Léonard, écrivain et éditeur, dépassés par les nouvelles pratiques du monde de l’édition, sourds aux désirs de leurs épouses, peinent à retrouver leur place au sein de cette société dont ils ne maîtrisent plus les codes.

Entre drame et comédie, E-Book sera un film d’acteurs où la parole, riche et foisonnante, tiendra une place centrale, est-il annoncé.