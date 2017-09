Asli Erdoğan, icône de la résistance en Turquie, est l'invitée exceptionnelle de La Grande Librairie.

Invitée exceptionnelle demain, jeudi 21 septembre, lors de l'émission La Grande Librairie diffusée en première partie de soirée sur France 5.

L’écrivaine turque Asli Erdogan, icône de la résistance, sera présente. Après plus de quatre mois d’incarcération en 2016 pour délit d’opinions, c’est la première fois qu'elle sort de son pays et s’exprime librement.

Autres invités :

Erik Orsenna pour La Fontaine. Une école buissonnière (Stock),

Michel Onfray pour Vivre une vie philosophique (Le Passeur),

Frédéric Gros pour Désobéir (Albin Michel),

Kaouther Adimi pour Nos richesses (Seuil),

Micha Lescot et Christian Heck viendront lire des fables de La Fontaine.

Concernant le dernier livre en date d'Asli Erdoigan, publié aux éditions Actes Sud, Le silence même n'est plus à toi :

"Dans l’un de ses derniers livres parus en France, Aslı Erdoğan évoquait déjà ce lieu effrayant entre tous, le “Bâtiment de pierre” – autrement dit la prison de Bakırköy à Istanbul. Or voici qu’en août 2016, à la suite de la tentative de coup d’État de juillet, la romancière turque est arrêtée et s’y trouve incarcérée. Son délit : avoir écrit dans un journal pro-kurde (Özgür Gündem) pour clamer son indignation et dénoncer toutes les atteintes à la liberté d’opinion. Depuis lors, la situation en Turquie s’aggrave et Aslı Erdoğan – entre autres intellectuels, journalistes et universitaires – encourt une condamnation aussi infondée qu’inacceptable. Ce volume rassemble quelques-unes des chroniques qui lui ont valu cette accusation. Le lecteur y retrouvera l’exigence poétique d’Aslı Erdoğan, son amour de la liberté, sa lucidité et la beauté de sa langue. Que ce livre puisse briser l’étau du silence : tel est désormais le voeu de ses éditeurs, en France et à l’étranger, partout où son oeuvre a droit de cité".