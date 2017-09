Audiences du lundi 11 septembre en première partie de soirée.

Lundi 11 septembre en soirée, TF1 programmait les épisodes 3/6 et 4/6 de la série française La mante. La semaine dernière, 5.3 millions de personnes (hors replay) avaient suivi les deux premières parties. Cette fiction avec Carole Bouquet et Fred Testot est en baisse hier : 4.42 millions d'amateurs en moyenne pour les deux épisodes.

M6 diffusait les parties 25 et 26 de L'amour est dans le pré. Un peu plus de 4.3 millions de téléspectateurs en moyenne pour suivre notamment les amoureux Emilie et Sébastien et les aînés Roland et Christiane.

France 2 se place en troisième position avec la série américaine Rizzoli & Isles. 3.2 millions de personnes en moyenne devant les deux inédits.

Rediffusion d'un western nord-américain sur France 3 : Appaloosa, de et avec Ed Harris. 2 millions de personnes devant cette fiction.

