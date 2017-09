Audiences du lundi 18 septembre en première partie de soirée.

Lundi 18 septembre, TF1 proposait les deux derniers épisodes de la série français inédite La mante, avec Carole Bouquet et Fred Testot. Un final découvert par 5 et 4.6 millions de téléspectateurs (audience des deux parties).

Au même moment, France 2 diffusait deux inédits de la saison 6 de la série américaine Rizzoli & Isles. Des enquêtes suivies par 3.3 millions de personnes.

chouette film sur France 3, True Grit, des frères Coen. Ce western avec Matt Damon, Jeff Bridges et Hailee Steinfeld était une rediff. 1.8 million de téléspectateurs.

On approche du bilan pour L'amour est dans le pré sur M6. Hier, l'épisode était consacré aux week-end des agriculteurs et agricultrices, et de leurs prétendant(e)s. 4.6 millions de fidèles à ce rendez-vous narré par Karine Le Marchand.

