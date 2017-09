Audiences du vendredi 29 septembre en première partie de soirée.

Après trois semaines de baisse consécutive, et un passage sous les 5 millions de téléspectateurs, Koh-Lanta voit son audience encore baisser vendredi 29 septembre : 4.6 millions de fidèles pour cette édition Fidji.

Pension Vanilos, un épisode des savoureux Petits meurtres d'Agatha Christie, était rediffusé sur France 2. Ce policier teinté d'humour, avec Samuel Labarthe, Elodie Frenck et Blandine Bellavoir, a été suivi par 3.6 millions de personnes.

Mélange de prestations inédites et de séquences plus anciennes lors du divertissement musical 300 choeurs pour + de vie. Parmi les artistes accompagnés de chorales, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Amir et Claudio Capéo. Seulement 1.9 million d'amateurs devant ce programme présenté par Michel Drucker et Wendy Bouchard.

Un inédit de la série NCIS était visible sur M6. De nombreuses rediffs succédaient à cet épisode.