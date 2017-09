Bande-annonce du dernier volet de l'épopée Le labyrinthe (Le remède mortel).

Un film de Wes Ball, avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Nathalie Emmanuel, Ki Hong Lee, Rosa Salazar et Dexter Darden.

Au cinéma le 14 février 2018.

Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation Wicked. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

« Cette fois-ci, il s’agit d’un film de braquage », dévoile le réalisateur Wes Ball, qui a tenu la barre de chacun des volets de la trilogie. « On reprend six mois après la fin du film précédent, qui avait commencé dans le désert et s’était achevé dans l’univers de Wicked, qui est une ville : La Dernière Ville. » La saga débute dans le Bloc, un espace dégagé et luxuriant, cerné par de gigantesques murs, par-delà lesquels s’étend le labyrinthe qui retient les jeunes prisonniers. Ce groupe pris au piège dans le Bloc, sans aucune mémoire de ce qu’ils étaient autrefois et ignorant les raisons de leur présence à cet endroit, n’a qu’un objectif en tête : s’évader. « Mais à présent, il s’agit de pénétrer dans les murs, presque à l’inverse du Labyrinthe. Ils devront trouver les réponses et déjouer tous les obstacles qui leur feront barrage. » explique Wes Ball.